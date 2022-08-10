Ирина Роднина: «Вся жизнь Дробязко и Ванагаса связана с Россией. Они уже давно катаются благодаря нам и нашим тренерам»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на лишение бывших литовских фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград из-за участия в шоу Татьяны Навки.
«Действия иностранных руководителей давно потеряли всякий смысл. Каждое новое решение – все большая глупость. Как можно так обращаться со своими же спортсменами? Полный абсурд. Уже сил нет обсуждать этот бред.
Ребят обязательно надо поддержать. А менять гражданство на российское или нет, пусть решат сами. Вся жизнь Дробязко и Ванагаса связана с Россией. Они уже давно катаются именно благодаря нам и нашим тренерам. Там уже забыли, что эта пара в свое время выигрывала благодаря России!» – сказала Роднина.
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