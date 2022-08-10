Ирина Роднина: «Вся жизнь Дробязко и Ванагаса связана с Россией. Они уже давно катаются благодаря нам и нашим тренерам»

Теги Татьяна Навка Ирина Роднина танцы на льду сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Политика ледовые шоу Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на лишение бывших литовских фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград из-за участия в шоу Татьяны Навки.

«Действия иностранных руководителей давно потеряли всякий смысл. Каждое новое решение – все большая глупость. Как можно так обращаться со своими же спортсменами? Полный абсурд. Уже сил нет обсуждать этот бред.

Ребят обязательно надо поддержать. А менять гражданство на российское или нет, пусть решат сами. Вся жизнь Дробязко и Ванагаса связана с Россией. Они уже давно катаются именно благодаря нам и нашим тренерам. Там уже забыли, что эта пара в свое время выигрывала благодаря России!» – сказала Роднина.

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