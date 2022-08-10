Ирина Роднина: «Вся жизнь Дробязко и Ванагаса связана с Россией. Они уже давно катаются благодаря нам и нашим тренерам»

Трехкратная олимпийская чемпионка отреагировала на лишение бывших литовских фигуристов и государственных наград из-за участия в шоу .

«Действия иностранных руководителей давно потеряли всякий смысл. Каждое новое решение – все большая глупость. Как можно так обращаться со своими же спортсменами? Полный абсурд. Уже сил нет обсуждать этот бред.

Ребят обязательно надо поддержать. А менять гражданство на российское или нет, пусть решат сами. Вся жизнь Дробязко и Ванагаса связана с Россией. Они уже давно катаются именно благодаря нам и нашим тренерам. Там уже забыли, что эта пара в свое время выигрывала благодаря России!» – сказала Роднина.

Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за выступления в шоу Навки

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка