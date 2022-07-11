«Если Петренко обратится к ФФКР, думаю, поддержка будет однозначно оказана». Свищев об исключении бывшего фигуриста из украинской федерации

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался об исключении олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Татьяны Навки.

«Обязательно надо поддержать бывшего спортсмена, который сейчас продолжает свою карьеру в шоу с нашими и зарубежными прославленными фигуристами. Однозначно надо поддержать! Возможно, глупость украинской федерации была сделана под нажимом, другого варианта я не вижу. Петренко – знаковый спортсмен, такими ребятами надо гордиться, их на Украине не так много.

То, что он выступает в шоу, не говорит о том, что он не любит Украину. Если он обратится к Федерации фигурного катания России (ФФКР), думаю, поддержка будет однозначно оказана. Это еще раз показывает недальновидную политику украинских спортивных чиновников, которые пытаются каленым железом выжечь все, что связано с Россией.

В конце концов наступят себе на больную мозоль. Это опасная дорога в никуда. Не знаю, как они будут общаться со своими гражданами и коллегами по спортивной отрасли после восстановления взаимоотношений российского спорта с международными федерациями. То, что они рубят сук, на котором сидят, – это факт», – сказал Свищев.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки

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