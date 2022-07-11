«Если Петренко обратится к ФФКР, думаю, поддержка будет однозначно оказана». Свищев об исключении бывшего фигуриста из украинской федерации

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался об исключении олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Татьяны Навки.

«Обязательно надо поддержать бывшего спортсмена, который сейчас продолжает свою карьеру в шоу с нашими и зарубежными прославленными фигуристами. Однозначно надо поддержать! Возможно, глупость украинской федерации была сделана под нажимом, другого варианта я не вижу. Петренко – знаковый спортсмен, такими ребятами надо гордиться, их на Украине не так много.

То, что он выступает в шоу, не говорит о том, что он не любит Украину. Если он обратится к Федерации фигурного катания России (ФФКР), думаю, поддержка будет однозначно оказана. Это еще раз показывает недальновидную политику украинских спортивных чиновников, которые пытаются каленым железом выжечь все, что связано с Россией.

В конце концов наступят себе на больную мозоль. Это опасная дорога в никуда. Не знаю, как они будут общаться со своими гражданами и коллегами по спортивной отрасли после восстановления взаимоотношений российского спорта с международными федерациями. То, что они рубят сук, на котором сидят, – это факт», – сказал Свищев.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки