Татьяна Тарасова: «Решение украинской федерации вызывает сожаление, Петренко ведь занимается своей профессией. Другой работы у него нет»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания Украины исключить олимпийского чемпиона Виктора Петренко.

Ранее Петренко исполнил одну из ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«Решение украинской федерации вызывает у меня только сожаление, потому что Виктор Петренко ведь занимается своей профессией.

Мы ждем того момента, когда все люди на земле обнимутся и будут дружить. Виктор Петренко наш товарищ, наш друг, и я люблю его. Я желаю всем мира на земле», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

«Виктор – один из самых лучших людей на свете. Мы его знаем как доброжелательного и мирного человека. Он выполняет свою работу, и другой работы у него нет.

Петренко – профессионал своего дела. Он наш большой товарищ. Удивляет ли меня это решение? Они уже не знают, что сделать с людьми, которые хотят мира», – сказала Тарасова «СЭ».

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки

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