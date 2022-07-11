Авербух об исключении Петренко из украинской федерации: «Виктор – выдающийся спортсмен, одессит и всегда дружил с нами. Я очень рад, что он работает с Навкой»

Теги Татьяна Навка Илья Авербух сборная России Александр Жулин Виктор Петренко Политика Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух высказался об исключении олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины.

Решение федерации было принято после того, как Петренко исполнил одну из ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«Я не буду комментировать это решение. Бесспорно, Виктор Петренко в прошлом – великий фигурист и олимпийский чемпион.

Он выступал за сборные СССР и СНГ. Виктор – выдающийся спортсмен, одессит и всегда дружил с нами. Сейчас он продолжает дружить с Таней Навкой и Сашей Жулиным. Здорово, что так происходит.

Я очень рад, что Виктор работает с Таней, я высоко оцениваю его человеческие качества», – сказал Авербух.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки

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