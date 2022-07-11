Авербух об исключении Петренко из украинской федерации: «Виктор – выдающийся спортсмен, одессит и всегда дружил с нами. Я очень рад, что он работает с Навкой»

Хореограф Илья Авербух высказался об исключении олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины.

Решение федерации было принято после того, как Петренко исполнил одну из ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«Я не буду комментировать это решение. Бесспорно, Виктор Петренко в прошлом – великий фигурист и олимпийский чемпион.

Он выступал за сборные СССР и СНГ. Виктор – выдающийся спортсмен, одессит и всегда дружил с нами. Сейчас он продолжает дружить с Таней Навкой и Сашей Жулиным. Здорово, что так происходит.

Я очень рад, что Виктор работает с Таней, я высоко оцениваю его человеческие качества», – сказал Авербух.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки