Журова об исключении Петренко из украинской федерации: «Абсурдное решение. В чем ему раскаиваться? Что он участвовал в красивом шоу?»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась об исключении олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины.

Решение федерации было принято после того, как Петренко исполнил одну из ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.

«Абсурдное решение. У нас многие их певцы участвовали на корпоративах. Они сюда приезжали, зарабатывали деньги. При чем тут спортсмен, который принял у Навки участие в шоу?

Давайте тогда всех спортсменов, которые приезжали в Россию и выигрывали медали, дисквалифицировать на Украине. Может, Петренко попросили осудить его выступление в шоу или попросили сказать, что его заставили, а он не сделал этого.

Хотя в чем ему раскаиваться? Что он участвовал в красивом шоу? Сейчас какие-то политики принимают меры к спортсменам, а потом они уйдут», – сказала Журова.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки