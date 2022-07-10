Жулин о том, что НОК Украины осудил Петренко за участие в шоу Навки: «Идиотизм зашкаливает. Виктор как был моим другом, так и останется»

Российский тренер отреагировал на осуждение бывшего украинского фигуриста Виктора Петренко со стороны НОК Украины.

Петренко исполняет роль отца Настеньки в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек», который проходит в Сочи.

«Виктор как был моим другом, так и останется. По происходящему могу сказать только, что идиотизм уже зашкаливает», – сказал Жулин.

«Недопустимый поступок». НОК Украины осудил олимпийского чемпиона Виктора Петренко за выступление в ледовом шоу Навки в Сочи

Татьяна Навка: «Обязательно будем защищать Петренко! Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему»