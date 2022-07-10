Жулин о том, что НОК Украины осудил Петренко за участие в шоу Навки: «Идиотизм зашкаливает. Виктор как был моим другом, так и останется»

Теги Татьяна Навка Александр Жулин Виктор Петренко НОК Украины Политика Фигурное катание

Российский тренер Александр Жулин отреагировал на осуждение бывшего украинского фигуриста Виктора Петренко со стороны НОК Украины.

Петренко исполняет роль отца Настеньки в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек», который проходит в Сочи.

«Виктор как был моим другом, так и останется. По происходящему могу сказать только, что идиотизм уже зашкаливает», – сказал Жулин.

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Татьяна Навка: «Обязательно будем защищать Петренко! Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему»

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