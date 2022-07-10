Тарасова о Петренко: «Почему он должен потерять работу? Это его профессия, он работает с Навкой. Люди всю жизнь провели вместе»

Теги Татьяна Тарасова Татьяна Навка Виктор Петренко НОК Украины Политика Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на осуждение бывшего украинского фигуриста Виктора Петренко со стороны НОК Украины.

Петренко исполняет роль отца Настеньки в ледовом спектакле Навки «Аленький цветочек», который проходит в Сочи.

«Люди всю жизнь провели вместе. Они не участвовали в военных действиях, почему Петренко должен потерять работу?

Это его работа, его профессия, он работает с Навкой. Пройдет время, несколько месяцев, и хотелось бы, чтобы все, кто любили друг друга, об этом вспомнили», – сказала Тарасова.

«Недопустимый поступок». НОК Украины осудил олимпийского чемпиона Виктора Петренко за выступление в ледовом шоу Навки в Сочи

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