Тарасова о Петренко: «Почему он должен потерять работу? Это его профессия, он работает с Навкой. Люди всю жизнь провели вместе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на осуждение бывшего украинского фигуриста Виктора Петренко со стороны НОК Украины.

Петренко исполняет роль отца Настеньки в ледовом спектакле Навки «Аленький цветочек», который проходит в Сочи.

«Люди всю жизнь провели вместе. Они не участвовали в военных действиях, почему Петренко должен потерять работу?

Это его работа, его профессия, он работает с Навкой. Пройдет время, несколько месяцев, и хотелось бы, чтобы все, кто любили друг друга, об этом вспомнили», – сказала Тарасова.

«Недопустимый поступок». НОК Украины осудил олимпийского чемпиона Виктора Петренко за выступление в ледовом шоу Навки в Сочи