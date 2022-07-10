Татьяна Навка: «Обязательно будем защищать Петренко! Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду отреагировала на осуждение бывшего украинского фигуриста со стороны НОК Украины.

Петренко исполняет роль отца Настеньки в ледовом спектакле Навки «Аленький цветочек», который проходит в Сочи.

«Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему», – сказала Навка.

НОК Украины осудил Виктора Петренко за выступление в ледовом шоу Навки в Сочи