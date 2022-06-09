Гербольдт о Трусовой в легкой атлетике: «Думаю, это было переключение после ситуации на Олимпиаде. Каждый разряжается эмоционально по-своему»

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт оценила решение Александры Трусовой об участии в легкоатлетическом турнире в Москве.

Сегодня Трусова выступила в прыжках в длину. Ее лучший результат в четырех попытках – 4,19 м.

«Я думаю, это было переключение после ситуации [на Олимпиаде]. Каждый разряжается эмоционально по-своему. Она выбрала для себя такой путь. Ничего нового для спортсмена нашего вида спорта она не попробовала.

Мы применяем ряд упражнений из легкой атлетики. Конечно, не в том объеме. Где-то мы уходим в более специфические упражнения, которые нужны для фигурного катания. По крайней мере, там, где я каталась, мы всегда использовали упражнения из легкой атлетики.

Я сейчас как тренер тоже использую легкоатлетические упражнения. Они как вспомогательные и развивающие идут, чтобы иметь прыжковую и общефизическую подготовку», – рассказала Гербольдт.

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