Трусова о продолжении карьеры: «Я готовлюсь. Сейчас у нас летние сборы идут, как всегда»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о продолжении карьеры.

Сегодня спортсменка выступила на турнире по прыжкам в длину в Москве.

– Изменилось ли мнение насчет Олимпиады? Будете выступать или отказываетесь наотрез?

– Узнаете в сезоне. Я готовлюсь.

– Какие ближайшие спортивные планы?

– Сейчас у нас сборы идут, выступала много в шоу. Сборы летние. Как всегда

– Что дальше после легкой атлетики? Бокс? Хоккей? Танцы?

– В хоккей играю с семьей. У меня два брата и папа, играю с ними иногда. В футбол тоже иногда, потому что большая часть вокруг – мужчины.

Бокс пробовала, когда была у Евгения Викторовича (Плющенко). К нему приходила домой и пробовала. Танцы – все видели, мне кажется, – ответила Трусова.

Трусова выступила в турнире по прыжкам в длину в Москве: лучший результат в четырех попытках – 4,19 м. Это норматив второго юношеского разряда

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?