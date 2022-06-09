Трусова о продолжении карьеры: «Я готовлюсь. Сейчас у нас летние сборы идут, как всегда»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о продолжении карьеры.
Сегодня спортсменка выступила на турнире по прыжкам в длину в Москве.
– Изменилось ли мнение насчет Олимпиады? Будете выступать или отказываетесь наотрез?
– Узнаете в сезоне. Я готовлюсь.
– Какие ближайшие спортивные планы?
– Сейчас у нас сборы идут, выступала много в шоу. Сборы летние. Как всегда
– Что дальше после легкой атлетики? Бокс? Хоккей? Танцы?
– В хоккей играю с семьей. У меня два брата и папа, играю с ними иногда. В футбол тоже иногда, потому что большая часть вокруг – мужчины.
Бокс пробовала, когда была у Евгения Викторовича (Плющенко). К нему приходила домой и пробовала. Танцы – все видели, мне кажется, – ответила Трусова.
Трусова выступила в турнире по прыжкам в длину в Москве: лучший результат в четырех попытках – 4,19 м. Это норматив второго юношеского разряда
🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?