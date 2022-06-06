Катарина Гербольдт: «Будем надеяться, что фигуристам разрешат выступать на международных соревнованиях. Исключить Россию значит исключить конкуренцию»

Призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт надеется на допуск российских фигуристов к международным турнирам в новом сезоне.

«Будем надеяться, что фигуристам разрешат выступать на международных соревнованиях. Это потеря не только для нас, но и для всех.

Если исключить Россию, значит исключить конкуренцию, которая двигает фигурное катание в развитии. Не знаю, когда нас вернут, надеюсь, что с этого сезона», – сказала Гербольдт.

Конгресс ISU во вторник рассмотрит вопрос отстранения российских спортсменов от международных стартов