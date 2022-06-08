Катарина Гербольдт: «Человеческий фактор сейчас играет малую роль при оценивании прыжков. На мой взгляд, это более объективно, чем использовать программу»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о возможном внедрении искусственного интеллекта в судейство соревнований по фигурному катанию.

«Для меня не очень понятно, как программа будет считать обороты, потому что каждый фигурист отрывается ото льда по-разному. Кто-то доворачивается чуть раньше, кто-то чуть позже. И как программа будет это делать — во время фазы полета или уже после приземления? И что делать, если человек не успеет выровняться?

Человеческий фактор сейчас играет малую роль — у судей есть мониторы, где они в замедленном повторе наблюдают за тем, как прыгает фигурист. Если у кого-то возникают сомнения — судья всегда может пересмотреть прыжок и поставить докрут или недокрут. На мой взгляд, это более объективно, чем использовать программу.

Сказать о том, будет ли при помощи программы удобнее зрителям смотреть за телетрансляциями я не могу, потому что смотрю за прокатами несколько иным взглядом. Об удобстве лучше спросить у болельщиков», — сказала Гербольдт.

Лакерник о работе над внедрением искусственного интеллекта в судейство: «Ключевая цель в этом направлении – докручиваемость прыжков»