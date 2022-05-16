Легкоатлетка Куличенко о допинг-деле Валиевой: «Очень жалко, что из-за каких-то политических движений и взрослых людей девочка пострадала»

Легкоатлетка Елена Куличенко, представляющая Кипр, поделилась мнением о допинговом расследовании в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный тест на триметазидин.

– В детстве вы занимались фигурным катанием. Почему решили уйти?

– У меня рост 1,8 м, какое фигурное катание. Мне не очень нравилось, я много падала, на меня много кричали, потому что не получалось, ха-ха. Меня туда мама записала, чтобы иммунитет повысился – в детстве я часто болела.

И правда, здоровье сильно улучшилось. Я три года честно позанималась, больше не захотела. Но аксель умею делать.

– Следили за Олимпиадой?

– Конечно. Все наши девочки – молодцы, я вообще в шоке. Знаю, как они много работают, мы с ними пересекались в Новогорске, они живут на этом льду. Даже представить не могу, как они шли к этому, всю жизнь на это положили.

Аня Щербакова – большая умница, абсолютно заслуженное золото, Саша Трусова – героиня, пять четверных! Очень обидно за Камилу Валиеву… Если бы можно дать три золота, я бы всем дала три.

Я болела за Камилу. Все знали, что она бы выиграла, если бы не было этого всего. Не верю, что там было что-то преднамеренное, никакой допинг не поможет тебе красиво выступать, фигурное катание – вообще не про допинг.

Очень жалко, что из-за каких-то политических движений и взрослых людей девочка пострадала, – сказала Куличенко.

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