Катарина Гербольдт: «У нас есть олимпийские чемпионки в 17-18 лет. Практика показывает, что в этом возрасте мы самые сильные»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании. 

«Ни для кого не секрет, что в переходный возраст девочкам сложнее кататься. Но в целом за последнее время у нас есть олимпийские чемпионки в 17 лет, 18 лет. То есть практика показывает, что в этом возрасте мы самые сильные.

ISU продлил наше отстранение? Мне кажется, в связи с последними происходящими событиями ожидать чего-то иного, чем получилось сейчас… Конечно, надежды были, но слабо верилось в то, что будет по-другому», — сказала Гербольдт.

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