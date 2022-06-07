Максим Траньков: «Мир фигурного катания уже давно политизирован. Если раньше все сквозь зубы улыбались, то теперь все понятно, все знают, кто враг»

Теги Максим Траньков сборная России ISU Политика Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил о политизации в фигурном катании.

Сейчас в Таиланде проходит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

– Если все-таки искать позитив – нас не убрали с конгресса и не приняли поправку, на основании которой могли выгнать нашу федерацию из ISU. Тоже важно.

– Это не то что важно – это просто антиспортивное предложение, потому что тогда относиться к спорту надо начинать совсем по-другому. Зачем он тогда вообще нужен, этот спорт? Если кому-то что-то не понравилось, все проголосовали, и тебя нет.

Мне сложно представить это в каком-либо другом виде спорта. Театр абсурда. Поэтому как раз ожидаемо, что это невозможно было принять. Я не знаю, что у предлагавших это людей вообще в головах происходит.

– Но про спорт вне политики мы же не будем говорить, в это же вы вряд ли верите.

– Фигурное катание – как раз тот вид спорта, который одним из первых начал это утверждение опровергать. Весь наш мир фигурного катания уже давно политизирован. Раньше в меньшей степени, а сейчас все вышло на новый уровень, максимальный.

Теперь всем все понятно. Маски сняты, они слетели. Если раньше все сквозь зубы улыбались, то теперь все понятно, все знают, кто враг, – сказал Траньков.

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