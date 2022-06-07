Максим Траньков: «Мир фигурного катания уже давно политизирован. Если раньше все сквозь зубы улыбались, то теперь все понятно, все знают, кто враг»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил о политизации в фигурном катании.

Сейчас в Таиланде проходит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

– Если все-таки искать позитив – нас не убрали с конгресса и не приняли поправку, на основании которой могли выгнать нашу федерацию из ISU. Тоже важно.

– Это не то что важно – это просто антиспортивное предложение, потому что тогда относиться к спорту надо начинать совсем по-другому. Зачем он тогда вообще нужен, этот спорт? Если кому-то что-то не понравилось, все проголосовали, и тебя нет.

Мне сложно представить это в каком-либо другом виде спорта. Театр абсурда. Поэтому как раз ожидаемо, что это невозможно было принять. Я не знаю, что у предлагавших это людей вообще в головах происходит.

– Но про спорт вне политики мы же не будем говорить, в это же вы вряд ли верите.

– Фигурное катание – как раз тот вид спорта, который одним из первых начал это утверждение опровергать. Весь наш мир фигурного катания уже давно политизирован. Раньше в меньшей степени, а сейчас все вышло на новый уровень, максимальный.

Теперь всем все понятно. Маски сняты, они слетели. Если раньше все сквозь зубы улыбались, то теперь все понятно, все знают, кто враг, – сказал Траньков.

ISU поэтапно повысит возрастной ценз для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию с 15 до 17 лет

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов