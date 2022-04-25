Депутат Свищев: «Своим решением ISU попросту перекрывает развитие фигурного катания»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение ISU об отмене этапа Гран-при России в следующем сезоне.

«Своим решением ISU попросту перекрывает развитие фигурного катания. Ни для кого не секрет, что благодаря российским фигуристам вид спорта движется вперед.

Новые элементы, сложнейшие прыжки – все это в первую очередь благодаря нашим спортсменам. К тому же в фигурном катании, насколько мне известно, в большей степени дружелюбное комьюнити, спортсмены поддерживают друг друга.

В этой связи непонятно, зачем отнимать у России домашний этап Гран-при. Подобные соревнования только способствовали бы развитию вида спорта и объединению атлетов. Но ISU в угоду определенным настроениям принял политизированное решение», – сказал Свищев.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине