Депутат Свищев: «Своим решением ISU попросту перекрывает развитие фигурного катания»

Теги сборная России ISU Гран-при Дмитрий Свищев Гран-при России Политика Фигурное катание

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение ISU об отмене этапа Гран-при России в следующем сезоне.

«Своим решением ISU попросту перекрывает развитие фигурного катания. Ни для кого не секрет, что благодаря российским фигуристам вид спорта движется вперед.

Новые элементы, сложнейшие прыжки – все это в первую очередь благодаря нашим спортсменам. К тому же в фигурном катании, насколько мне известно, в большей степени дружелюбное комьюнити, спортсмены поддерживают друг друга.

В этой связи непонятно, зачем отнимать у России домашний этап Гран-при. Подобные соревнования только способствовали бы развитию вида спорта и объединению атлетов. Но ISU в угоду определенным настроениям принял политизированное решение», – сказал Свищев.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине

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