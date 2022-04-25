Рудковская о решениях ISU по России: «Все понимают, что это беспредел. Каждый день подтверждается факт, что спорт – это настоящая политика»

Продюсер Яна Рудковская назвала беспределом санкции ISU в отношении России.

Ранее стало известно, что страна не примет этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне. При этом отстранение россиян от международных стартов осталось в силе.

«Все понимают, что это беспредел. Каждый день подтверждается факт того, что спорт – это настоящая политика. А данные решения делаются для того, чтобы наши ребята меняли спортивное гражданство. Нам же нужно делать все, чтобы российские спортсмены смогли принимать участие в соревнованиях.

Нужны турниры, которые будут иметь определенный статус. Где, например, будут китайские спортсмены. Нашим ребятам нужно выступать. Я думаю, что решение найдется», – отметила продюсер.

«Насколько я знаю, завтра наш президент проведет совещание, посвященное спорту. Один из вопросов: как наши спортсмены будут выступать на международных соревнованиях. Мы все ждем решения, потому что наши спортсмены тоже пострадали.

Например, Софья Муравьева не смогла поехать на юниорский чемпионат мира. Я думаю, на совещании будут найдены решения. И я уверена, наших спортсменов никто не бросит», – сказала Рудковская.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине