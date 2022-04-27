Максим Траньков: «Собственный Гран-при может пройти только среди отстраненных спортсменов. Если он не согласован с ISU, то иностранцы не смогут приехать, они просто попадут в бан»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков скептически высказался о планах провести альтернативный Гран-при в России.

«Собственный Гран-при может пройти только среди отстраненных спортсменов – среди русских и белорусов. Если турнир не будет согласован с ISU, то иностранцы не смогут приехать к нам на такой турнир, они просто попадут в бан. Как все эти нюансы решить, мне сложно сказать.

Но раз Минспорта прорабатывает эту идею, значит, они занимаются этим вопросом. В крайнем случае можно пригласить на Гран-при тех, кто не выступает уже и потерял профессиональный статус. Например, в начале сезона в Японии проводится подобный турнир, но я думаю, он все равно согласован с ISU.

Что касается призового фонда, то если у российских спортсменов не будет стартов, то без разницы, каким призовым фондом собственного Гран-при мотивировать», – отметил Траньков.

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