Ягудин об отстранении российских спортсменов: «В последнее время чувствовалось, что должно что-то произойти. Потому что шел реальный негатив»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

Международный союз конькобежцев ( ) не допустил россиян на чемпионат мира-2022 в Монпелье, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета ( ) в связи с ситуацией на Украине.

«Я сейчас не понимаю, почему отстранена олимпийская чемпионка , которой исполнилось 18 лет два дня назад.

Какое она имеет отношение к политике? И ее отстраняют, в то время, когда продолжают соревноваться политизированные спортсмены.

В последнее время чувствовалось, что должно что-то произойти, я про спорт. Потому что шел реальный негатив.

Раньше никогда в голове даже не было мысли вспомнить фразу «Спорт вне политики», но ее стало так много в последнее время», – сказал Ягудин.