Ягудин об отстранении российских спортсменов: «В последнее время чувствовалось, что должно что-то произойти. Потому что шел реальный негатив»

Теги Алексей Ягудин сборная России МОК ISU Политика Анна Щербакова ТАСС Фигурное катание

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов. 

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил россиян на чемпионат мира-2022 в Монпелье, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

«Я сейчас не понимаю, почему отстранена олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которой исполнилось 18 лет два дня назад.

Какое она имеет отношение к политике? И ее отстраняют, в то время, когда продолжают соревноваться политизированные спортсмены. 

В последнее время чувствовалось, что должно что-то произойти, я про спорт. Потому что шел реальный негатив.

Раньше никогда в голове даже не было мысли вспомнить фразу «Спорт вне политики», но ее стало так много в последнее время», – сказал Ягудин.

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