ФФКР оспаривает в Спортивном арбитражном суде решение об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой ISU

Теги сборная России МОК ISU ФФКР ФКСР (Союз конькобежцев России) Политика Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении спортсменов и официальных лиц от соревнований под эгидой ISU.

Совместный с Союзом конькобежцев России иск уже подан в CAS. 

ISU отстранил российских спортсменов от соревнований, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

Российские фигуристы не были допущены до чемпионата мира в Монпелье. Конькобежцы не выступили на чемпионате мира в классическом многоборье и в финале Кубка мира, шорт-трекисты – на юниорском первенстве мира. 

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