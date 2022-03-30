ФФКР оспаривает в Спортивном арбитражном суде решение об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой ISU

Федерация фигурного катания России (ФФКР) оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении спортсменов и официальных лиц от соревнований под эгидой ISU.

Совместный с Союзом конькобежцев России иск уже подан в CAS.

ISU отстранил российских спортсменов от соревнований, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

Российские фигуристы не были допущены до чемпионата мира в Монпелье. Конькобежцы не выступили на чемпионате мира в классическом многоборье и в финале Кубка мира, шорт-трекисты – на юниорском первенстве мира.

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