Жулин об иске ФФКР по поводу отстранения российских спортсменов: «Не особо верю в эту историю. Мне кажется, пока не закончится спецоперация, невозможно вообще ничего»

Теги сборная России МОК ISU Александр Жулин ФФКР CAS Политика Фигурное катание

Тренер Александр Жулин высказался о том, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) подала иск в CAS на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении спортсменов от соревнований.

ISU отстранил россиян, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации на Украине. 

«Подали и подали. Пока никто же не выиграл, правильно?

Мы все проигрываем. В футбол, вон, уже играть собираемся в Китае или еще где-то там. Я особо не верю в эту историю.

Мне кажется, пока не закончится спецоперация, невозможно вообще ничего», – сказал Жулин. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные