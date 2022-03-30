Жулин об иске ФФКР по поводу отстранения российских спортсменов: «Не особо верю в эту историю. Мне кажется, пока не закончится спецоперация, невозможно вообще ничего»

Тренер Александр Жулин высказался о том, что Федерация фигурного катания России ( ) подала иск в на решение Международного союза конькобежцев ( ) об отстранении спортсменов от соревнований.

ISU отстранил россиян, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации на Украине.

«Подали и подали. Пока никто же не выиграл, правильно?

Мы все проигрываем. В футбол, вон, уже играть собираемся в Китае или еще где-то там. Я особо не верю в эту историю.

Мне кажется, пока не закончится спецоперация, невозможно вообще ничего», – сказал Жулин.