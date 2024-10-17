Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»

Станислав Поздняков призвал спортсменов сохранять преданность олимпийской семье.

Об этом глава Олимпийского комитета России (ОКР ) высказался на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР, которое проходит в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Уфе.

«Мы действительно стали с вами семьей, и это чувствовалось, и я абсолютно уверен, что это ощущение, преданность олимпийской семье и ее идеалам, впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки.

Ваши победы и достижения всегда были предметом национальной гордости, индикатором уровня отечественного спорта и объединяющим фактором для самых разных людей. И что еще более важно – наилучший пример для подражания, мотивация для начинающих атлетов стремиться к большим вершинам, преемственность поколений, желание детей выбирать именно спорт своей будущей профессией во многом зависит от вас. Это своего рода социальная миссия чемпионов, востребованная и благородная.

Именно поэтому реализация всех наших олимпийских проектов и программ в обязательном порядке подразумевала ваше непосредственное участие. Иначе просто не было бы никакого практического смысла. Я хочу искренне поблагодарить всех тех спортсменов, кто за последние годы принимал участие по всей России в проведении всероссийских олимпийских дней, дней зимних видов спорта, олимпийского патруля, дня ходьбы, который, кстати, здесь, в Уфе, уже пройдет послезавтра, и во многих других проектах в сфере массового спорта», – сказал Поздняков .

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