  Колобков об олимпийском перемирии: «Не думаю, что это стоит обсуждать с украинской стороной. В спорте они не представляют для нас никакой ценности»
Колобков об олимпийском перемирии: «Не думаю, что это стоит обсуждать с украинской стороной. В спорте они не представляют для нас никакой ценности»

Павел Колобков отреагировал на идею об олимпийском перемирии с Украиной.

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил объявить прекращение огня во всех вооруженных конфликтах на время зимней Олимпиады, которая пройдет в его стране в феврале 2026-го. В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией.

«Это все, конечно, хорошо, но наш президент уже много раз сказал, что для любого перемирия должны быть созданы определенные условия и договоренности. Нужно адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, а не делать такие громкие и глупые публичные заявления.

В украинском спорте за последние годы появилось много странных руководителей, которые не имеют никакого отношения к этой сфере, а занимаются политикой.

Я вообще не удивлен таким заявлением. Не думаю, что это стоит обсуждать с украинской стороной. В спорте они не представляют для нас никакой ценности. Это можно обговорить с МОК или с международными федерациями.

Нужно отделять мух от котлет. Не нужно смешивать политику и спорт. Не только украинцы, но и представители многих других стран заинтересованы в том, чтобы это сделать. Не стоит поддаваться на эти провокации.

Олимпийское движение было создано для того, чтобы объединять людей и создавать площадку для общения. Сейчас же преднамеренно пытаются связать его с политикой. Я абсолютно уверен в этом, и от этих попыток спорт сильно страдает», — сказал экс-министр спорта РФ Павел Колобков. 

Италия призвала к олимпийскому перемирию. Как оно работает?

