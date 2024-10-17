Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
Об этом министр спорта высказался на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе.
«У нас в стране работает почти 90 тысяч тренеров. И, конечно, есть материально-техническая база. Мы сегодня будем открывать несколько крупных спортивных объектов по всей стране, чуть позже вы о них узнаете. Надо сказать, что в этом плане мы продвинулись очень хорошо благодаря решениям нашего президента. Владимир Владимирович Путин всегда отдельное внимание уделяет спорту, его развитию.
В новом бюджете на следующий год по посланию президента Федеральному собранию заложены дополнительные средства. Сейчас в Думе бюджет обсуждается. И мы будем строить сверх наших планов еще 350 спортивных объектов в год. Поэтому планы у нас самые большие.
А на Совете по спорту обсудим вклад некоммерческих организаций в развитие спорта, федерации, ассоциации, лиги. Их работа над подъемом детско-юношеского спорта и движения, то, как работает, что нужно, чем помочь. Наша спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом. Вот наша задача с вами сегодня, – сказал Дегтярев.
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