Софья Великая вошла в состав комиссии атлетов Международной федерации фехтования

Россиянка Софья Великая вошла в комиссию атлетов FIE.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации фехтования.

Великая вошла в число пяти фехтовальщиков, которых включил в комиссию исполнительный комитет FIE. Еще семь спортсменов были выбраны в результате голосования, состоявшегося во время чемпионата мира в Тбилиси.

40-летняя Великая – двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Европы в фехтовании на саблях.