Софья Великая вошла в состав комиссии атлетов Международной федерации фехтования
Россиянка Софья Великая вошла в комиссию атлетов FIE.
Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации фехтования.
Великая вошла в число пяти фехтовальщиков, которых включил в комиссию исполнительный комитет FIE. Еще семь спортсменов были выбраны в результате голосования, состоявшегося во время чемпионата мира в Тбилиси.
40-летняя Великая – двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Европы в фехтовании на саблях.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FIE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости