«Мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны». Роднина об отказе украинской шпажистки фотографироваться с россиянином на подиуме ЧМ
Роднина назвала «глупой выходкой» отказ украинки от совместного фото с россиянином на подиуме ЧМ.
Накануне российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси, украинка Влада Харькова победила в турнире шпажисток.
После церемонии награждения в обоих видах Харькова отказалась делать совместное фото со всеми призерами – она покинула пьедестал почета, когда на него поднялись мужчины.
«Мы будем обсуждать каждую глупость? По‑моему, за эти годы мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны. Я точно не хочу это обсуждать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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