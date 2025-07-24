«Мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны». Роднина об отказе украинской шпажистки фотографироваться с россиянином на подиуме ЧМ

Роднина назвала «глупой выходкой» отказ украинки от совместного фото с россиянином на подиуме ЧМ.

Накануне российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси, украинка Влада Харькова победила в турнире шпажисток.

После церемонии награждения в обоих видах Харькова отказалась делать совместное фото со всеми призерами – она покинула пьедестал почета, когда на него поднялись мужчины.

«Мы будем обсуждать каждую глупость? По‑моему, за эти годы мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны. Я точно не хочу это обсуждать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .

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