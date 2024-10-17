Ильгар Мамедов: «Я так понимаю, в спорте будет единоначалие. То есть Дегтярев будет президентом ОКР»
На этой неделе Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России.
«В конце сентября Поздняков мне сказал, что такое может быть. В ноябре должен пройти последний исполком ОКР и после этого, скорее всего, будет принято решение (об уходе). То, что он об этом заявил позавчера, конечно, было неожиданно. Я думал, что это будет сделано после исполкома. Но, видимо, так было нужно. И позавчера он сделал заявление, что снимает с себя полномочия.
Я так понимаю, что все идет к тому, что в спорте будет единоначалие. То есть руководитель министерство спорта Михаил Дегтярев будет президентом ОКР. Если я правильно читаю то, что написано в прессе, мне кажется, что так будет.
У Китая же не возникает (конфронтации с Международным олимпийским комитетом по поводу вмешательства власти). В КНР же руководитель министерства спорта и глава НОК – это одно лицо. И не возникает же никаких разногласий с МОК. Их не должно быть и у нас. Хотя в нашей ситуации может быть все», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР).
Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?
При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент
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