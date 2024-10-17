Ильгар Мамедов: «Я так понимаю, в спорте будет единоначалие. То есть Дегтярев будет президентом ОКР»

Ильгар Мамедов считает, что возглавить ОКР может министр спорта Михаил Дегтярев.

На этой неделе Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России.

«В конце сентября Поздняков мне сказал, что такое может быть. В ноябре должен пройти последний исполком ОКР и после этого, скорее всего, будет принято решение (об уходе). То, что он об этом заявил позавчера, конечно, было неожиданно. Я думал, что это будет сделано после исполкома. Но, видимо, так было нужно. И позавчера он сделал заявление, что снимает с себя полномочия.

Я так понимаю, что все идет к тому, что в спорте будет единоначалие. То есть руководитель министерство спорта Михаил Дегтярев будет президентом ОКР. Если я правильно читаю то, что написано в прессе, мне кажется, что так будет.

У Китая же не возникает (конфронтации с Международным олимпийским комитетом по поводу вмешательства власти). В КНР же руководитель министерства спорта и глава НОК – это одно лицо. И не возникает же никаких разногласий с МОК . Их не должно быть и у нас. Хотя в нашей ситуации может быть все», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР).

Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент