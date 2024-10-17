10

Ильгар Мамедов: «Я так понимаю, в спорте будет единоначалие. То есть Дегтярев будет президентом ОКР»

Ильгар Мамедов считает, что возглавить ОКР может министр спорта Михаил Дегтярев.

На этой неделе Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России.

«В конце сентября Поздняков мне сказал, что такое может быть. В ноябре должен пройти последний исполком ОКР и после этого, скорее всего, будет принято решение (об уходе). То, что он об этом заявил позавчера, конечно, было неожиданно. Я думал, что это будет сделано после исполкома. Но, видимо, так было нужно. И позавчера он сделал заявление, что снимает с себя полномочия.

Я так понимаю, что все идет к тому, что в спорте будет единоначалие. То есть руководитель министерство спорта Михаил Дегтярев будет президентом ОКР. Если я правильно читаю то, что написано в прессе, мне кажется, что так будет.

У Китая же не возникает (конфронтации с Международным олимпийским комитетом по поводу вмешательства власти). В КНР же руководитель министерства спорта и глава НОК – это одно лицо. И не возникает же никаких разногласий с МОК. Их не должно быть и у нас. Хотя в нашей ситуации может быть все», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР).

Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
logoМОК
logoСтанислав Поздняков
ОКР
Ильгар Мамедов
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Рекомендуем
Фехтование в Telegram
Материалы по теме
Степанова – Позднякову: «Вы сделали все, что могли – не ваша вина, что в МОК засели исключительно бестолковые люди»
7вчера, 16:18
При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент
5715 октября, 23:00
Михаил Мамиашвили: «Поздняков всегда пытался помочь атлетам даже в сложных ситуациях»
115 октября, 18:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
13 минут назад
София Позднякова об отставке отца из ОКР: «Поддерживают, когда кто-то падает. Папа никуда не упал»
250 минут назад
Поздняков о возвращении российских спортсменов на международную арену: «Рано или поздно это произойдет. Любую несправедливость жизнь устраняет сама»
27вчера, 17:49
Дмитрий Песков: «Работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета, ОКР фактически утратил связь с олимпийским движением»
14вчера, 10:04
Колобков о возможных кандидатах в главы ОКР: «Помимо Фетисова и Винер, я бы назвал Кущенко, Ватутина, Каменского, Жамнова, Журову и Свищева»
6115 октября, 17:35
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил об отставке
6815 октября, 09:05
Усманов обратился в прокуратуру Кельна, требуя привлечь журналиста Зеппельта к уголовной ответственности
1712 октября, 12:25
Дегтярев поздравил Путина с днем рождения: «Ваше непререкаемое лидерство и чемпионский характер вселяют веру, надежду и любовь в сердца миллионов людей»
377 октября, 08:09
Усманов выиграл суд против ARD. Немецкий телеканал обвинил экс-главу FIE в создании системы подкупа судей в фехтовании
261 октября, 10:48
Михаил Дегтярев: «Сотрудничество с букмекерами увеличило финансирование спорта в России примерно на 30 млрд в год»
441 октября, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября, 13:40
Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
115 октября, 12:51
Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»
2923 мая, 10:30
Умер заслуженный тренер России по фехтованию Александр Кислюнин
220 мая, 09:03
Михаил Дегтярев: «Рассчитываю на дальнейшее развитие взаимоотношений между Россией и Беларусью в сфере физической культуры и спорта»
1818 мая, 07:39
Светлана Журова: «Бида не сможет квалифицироваться на Олимпиаду. Не думаю, что в сборной США кто-то уступит»
712 января, 09:09
Поздняков о санкциях МОК: «Коллеги из Лозанны выбрали сторону политического конфликта, а все решения МОК с февраля 2022 года носят антироссийский характер»
919 октября 2023, 15:25
Умер олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов
128 августа 2023, 07:51
Колобков о работе на посту министра спорта: «Мы отлично провели ЧМ по футболу и Универсиаду в Красноярске, большое количество чемпионатов мира и Европы»
424 июня 2023, 10:58
Журова о допуске фехтовальщиков: «Нужно подождать, что будут делать те 46 стран, которые проголосовали против. Будут ли бойкоты»
510 марта 2023, 19:52