Томас Бах получил венгерский орден Заслуг

Экс-глава МОК Томас Бах получил государственную награду Венгрии.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил, что наградил Баха Большим крестом венгерского ордена Заслуг.

«Мы отдаем дань уважения выдающемуся человеку, чьи достижения, успехи и характер как спортсмена и спортивного руководителя признаны во всем мире. Дело его жизни говорит само за себя.

Мы, венгры, благодарны Томасу Баху за его неизменную приверженность сотрудничеству и «культуре мира» – идеалам, которые он неизменно отстаивал и пропагандировал.

В знак признательности нашей нации я наградил бывшего президента Международного олимпийского комитета Большим крестом венгерского ордена Заслуг», – написал Шуйок в соцсетях.

Бах – олимпийский чемпион по фехтованию. Он возглавлял МОК с 2013 по 2025 год.