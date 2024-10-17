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Матыцин о досрочных выборах главы ОКР: «Это будет следующим шагом в развитии олимпийского движения в России»

Олег Матыцин назвал плюсы досрочных выборов президента ОКР.

На этой неделе Станислав Поздняков покинул пост президента Олимпийского комитета России.

«Официальное решение будет принято исполкомом 7 ноября. Это будет отправной точкой, следующим шагом в развитии олимпийского движения в России. Сейчас стоит задача максимальной консолидации в российском спорте. Это вопрос не только Олимпийского комитета России. Это вопрос всех спортивных организаций.

Олимпизм всегда объединял, и я уверен, что новое руководство олимпийского комитета возьмет курс на открытость и на отстаивание истинных принципов российского олимпийского движения.

Для этого у нас есть все возможности. Ни в одной другой стране нет такого количества олимпийских чемпионов, многократных олимпийских чемпионов, и, как говорит нынешний президент Международного олимпийского комитета, спортсмены – это сердце олимпийского движения.

Вот мне кажется, наше сердце точно очень здоровое, оно готово дальше продолжать биться и высоко нести знамя России и отстаивать принципы настоящей спортивной олимпийской семьи», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoМОК
logoСтанислав Поздняков
ОКР
logoОлег Матыцин
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