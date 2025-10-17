0

Фильм о российских фехтовальщиках стал лауреатом фестиваля в Милане

Фильм «Лестница в небо» стал лауреатом 43-го фестиваля спортивных фильмов в Милане.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

Документальная картина режиссера Рауфа Мамедова, посвященная триумфу сборной на Играх-2020 в Токио, стала первой в номинации «Олимпийский дух». Всего в миланском кинофестивале участвовало более 120 фильмов из различных стран.

Как уточняет ФФР, звание лауреата позволяет фильму быть включенным в культурную программу зимней Олимпиады-2026 в Италии.

Также сообщается, что еще две российских картины были удостоены наград: документальный фильм «Вершина жизни капитана Тарпищева» и игровой короткометражный фильм «Немой» о молодом боксере.

На Играх-2020 в Токио российские фехтовальщики завоевали восемь медалей: три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация фехтования России
