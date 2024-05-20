Умер заслуженный тренер России по фехтованию Александр Кислюнин

Заслуженный тренер России по фехтованию Александр Кислюнин скончался на 83-м году жизни.

Об этом сообщила Федерация фехтования России (ФФР).

«Александр Сергеевич – это целая эпоха в женском шпажном фехтовании нашей страны. Именно под его руководством российские шпажистки добились наивысших результатов за все время существования этого вида оружия. Он дважды приводил их к победам в командных турнирах на Олимпийских играх.

Это был специалист экстра-класса. Выбрав в юности стезю фехтовального тренера, Александр Сергеевич всю жизнь посвятил этому виду спорта. Его уход из жизни – большая утрата для российского фехтования. Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, коллегам, ученикам Алексанндра Сергеевича. Светлая память», – сообщили в пресс-службе ФФР.

Кислюнин – мастер спорта СССР, возглавлял женские сборные России по фехтованию на шпагах, победившие на Олимпийских играх Сиднея-2000 и Афин-2004, а также на чемпионата мира 2001 и 2003 годов.

Среди учеников Кислюнина – двукратные олимпийские чемпионки Карина Азнавурян, Оксана Ермакова и Татьяна Логунова, бронзовый призера ОИ-1996 Сергей Костарев, двукратные чемпионки мира Виолетта Колобова и Татьяна Гудкова.