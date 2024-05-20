Умер заслуженный тренер России по фехтованию Александр Кислюнин

Теги происшествия Олимпийская сборная России шпага сборная России жен Федерация фехтования России Фехтование

Заслуженный тренер России по фехтованию Александр Кислюнин скончался на 83-м году жизни.

Об этом сообщила Федерация фехтования России (ФФР).

«Александр Сергеевич – это целая эпоха в женском шпажном фехтовании нашей страны. Именно под его руководством российские шпажистки добились наивысших результатов за все время существования этого вида оружия. Он дважды приводил их к победам в командных турнирах на Олимпийских играх.

Это был специалист экстра-класса. Выбрав в юности стезю фехтовального тренера, Александр Сергеевич всю жизнь посвятил этому виду спорта. Его уход из жизни – большая утрата для российского фехтования. Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, коллегам, ученикам Алексанндра Сергеевича. Светлая память», – сообщили в пресс-службе ФФР.

Кислюнин – мастер спорта СССР, возглавлял женские сборные России по фехтованию на шпагах, победившие на Олимпийских играх Сиднея-2000 и Афин-2004, а также на чемпионата мира 2001 и 2003 годов.

Среди учеников Кислюнина – двукратные олимпийские чемпионки Карина Азнавурян, Оксана Ермакова и Татьяна Логунова, бронзовый призера ОИ-1996 Сергей Костарев, двукратные чемпионки мира Виолетта Колобова и Татьяна Гудкова.

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