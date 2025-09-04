  • Спортс
  • Михаил Дегтярев: «Только президент России решает мою судьбу, только Владимир Владимирович. Ему принадлежит моя судьба как человека служивого»
Михаил Дегтярев: «Только президент России решает мою судьбу, только Владимир Владимирович. Ему принадлежит моя судьба как человека служивого»

Министр Михаил Дегтярев заявил, что его судьба принадлежит Владимиру Путину.

Дегтярев с мая 2024 года занимает пост министра спорта РФ.

«Только президент России решает мою судьбу, только Владимир Владимирович. Только ему принадлежит моя судьба как человека служивого. Он пригласил, назначил.

Я планировал до 2031 года руководить регионом (Хабаровским краем), планы были большие, но меня неожиданно пригласили. А что будет дальше – я не знаю», – сказал Дегтярев, который сейчас также возглавляет Олимпийский комитет России.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева

