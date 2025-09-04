Михаил Дегтярев: «Только президент России решает мою судьбу, только Владимир Владимирович. Ему принадлежит моя судьба как человека служивого»
Министр Михаил Дегтярев заявил, что его судьба принадлежит Владимиру Путину.
Дегтярев с мая 2024 года занимает пост министра спорта РФ.
«Только президент России решает мою судьбу, только Владимир Владимирович. Только ему принадлежит моя судьба как человека служивого. Он пригласил, назначил.
Я планировал до 2031 года руководить регионом (Хабаровским краем), планы были большие, но меня неожиданно пригласили. А что будет дальше – я не знаю», – сказал Дегтярев, который сейчас также возглавляет Олимпийский комитет России.
«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
