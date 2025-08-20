  • Спортс
  • Павел Колобков: «Любое потепление в политике скажется на нашем возвращении. Тренд нормальный, международные федерации заинтересованы в российских спортсменах»
Павел Колобков: «Любое потепление в политике скажется на нашем возвращении. Тренд нормальный, международные федерации заинтересованы в российских спортсменах»

Павел Колобков считает, что любое потепление в политике скажется на спорте.

15 августа президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели переговоры на Аляске.

«Повлияют ли переговоры на наш спорт? Когда МОК и международным федерациям удобно, они говорят о том, что спорт вне политики, а вмешательство запрещено и наказывается. Сейчас мы видим, что они внимательно следят за встречами президентов и обстановкой. Это говорит о том, что они обращают внимание на политику, а она влияет на решения спортивных организаций.

Им себя обманывать не нужно. Любое потепление в политике скажется на нашем возвращении. С другой стороны, есть и такие федерации, у которых свой особый взгляд. Например, IAAF (бывшее название международной федерации легкой атлетики – Спортс’’), потому что Англия проводит максимально антироссийскую политику. Возврат там будет сложнее всего.

Что касается сроков, о них сейчас никто сказать не может. К сожалению, на все сильно влияет политика. Тренд нормальный, международные федерации заинтересованы в наших спортсменах. Шаги по возврату предпринимаются во многих видах. Им сложно, на них активно давят со всех сторон. Думаю, нам в этом вопросе слово «надежда» нужно забыть, а просто занять позицию и максимально приближать возвращение», – сказал бывший министр спорта России Колобков.

МОК следит за переговорами Путина и Трампа. А разве хартия не призывает быть вне политики?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Политика
