При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков принял самое логичное решение последних двух лет и объявил о досрочной отставке. За 6 лет под его руководством ОКР проделал путь от процветания до (почти) закрытия.

Виноват ли в этом только Поздняков? Конечно, нет.

Могло ли быть иначе, если бы глава ОКР выбрал другую стратегию? Наверняка да.

Поздняков не комментировал даже события на соседнем этаже. А что он делал?

Сейчас странно вспоминать, но на выборах в 2018-м кандидатура Позднякова не была единственной.

Пловец Александр Попов (совпадение: тоже 4-кратный олимпийский чемпион) много сил вложил в дипломатическую борьбу, но уступил разгромно. Тогда место главы ОКР казалось привлекательным: были и спонсорские контракты, и перспективы выступать на международном уровне.

Но в начале 2022-го все изменилось. Поздняков к тому моменту переизбрался (уже на безальтернативной основе) на второй срок. Чтобы спустя два года не просто уйти, а фактически подвести черту под деятельностью своей организации.

Вот цитата из его прощального заявления:

«В обеспечении максимально эффективных результатов при должной финансовой поддержке, создании и практической реализации новых форматов соревнований высокого уровня (…) роль государства сегодня важна как никогда ».

Переводим: теперь всю работу вместо ОКР будет выполнять Министерство спорта – государственный орган. Поэтому не нужен не только Поздняков как президент ОКР, но и вся его структура. По крайней мере, в нынешнем виде.

● По факту, как минимум последний год Минспорт и так рулит всеми процессами. Организация соревнований (Спартакиады, чемпионаты страны, Игры БРИКС), выбор стратегии развития и даже повседневные вопросы.

Кто принимал решения об объединении федераций гимнастики, водных видов и других? Министр спорта Михаил Дегтярев. Хотя все федерации – члены ОКР, находятся в его здании. Но Поздняков события на соседнем этаже даже не прокомментировал.

● Единственная сфера, где Минспорт не может подменить ОКР – международная. Но сначала ОКР временно утратил признание МОК. А затем Поздняков пресек все взаимодействия, летом назвав участников Игр в Париже «командой иноагентов».

После этого он почти перестал появляться в публичном поле по любым вопросам. Даже во время Олимпийских игр молчал или высказывался только про перспективы Томаса Баха, а не про собственных спортсменов.

А месяц назад вот заявил : «Мы, можно сказать, к счастью, пропустили Олимпийские игры в Париже, средства аккумулировали, их будем вкладывать в наших детей, дети – это наше будущее».

Как средства, потраченные на поездку на Игры максимум сотни человек, помогут российским детям – загадка. Может ли глава Олимпийского комитета публично радоваться пропуску Олимпийских игр – риторический вопрос.

● Противостояние между Олимпийским комитетом и Министерством спорта – история-ровесница советского спорта.

В советские времена мощнее был государственный орган. В 1990-е при Виталии Смирнове ОКР процветал, а в Минспорте была чехарда. Потом снова стало наоборот. Но полной капитуляции ОКР в российские времена, пожалуй, не бывало.

А может, ОКР сейчас и не нужен?

Ну а что такого? В МОК он временно отстранен, нейтральные статусы спортсмены получают сами или через федерации. Финансирование идет через Центр спортивной подготовки Минспорта, соревнования и сборы организуют там же.

ОКР и так в последние годы превратился в турагентство для отправки на Олимпиады: взять билеты, организовать проживание и веселый «Русский дом» – вот и все его функции. Нет Олимпиад – нет и турагентства, все логично. Особенно если руководитель отрицает саму возможность международных выездов.

Когда-то все задумывалось иначе: казалось, что Минспорт будет заниматься массовым спортом, а Олимпийский комитет – профессиональным. То есть организовать детские соревнования и отчитаться за количество занимающихся – это к государству. А считать олимпийские награды – к Олимпийскому комитету.

Но как часто бывает, идеальная на бумаге схема дала сбой. И 7 ноября нам предстоит узнать дату выборов нового президента организации с непонятным статусом, задачами и планами.

Если мы когда-то хотим/планируем вернуться на международную арену, совсем избавиться от ОКР не получится. Восстановить признание МОК сложно, но получить признание для какой-то новой организации будет почти невозможно.

Но что делать организации, задуманной для продвижения идеалов олимпизма, если Игр пока нет и не планируется? При этом спонсоры уходят, бюджет трещит, а Минспорт забрал почти все функции.

Ответ на этот вопрос, пожалуй, даже интереснее фамилии нового президента.

Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?

Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы

Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?

Фото: РИА Новости /Нина Зотина, Светлана Шевченко, Кристина Кормилицына; Gettyimages /Alex Slitz / Staff