Кирилл Бородачев: «Надеюсь, буду фехтовать еще очень долго и составлять конкуренцию всему мировому сообществу»

Кирилл Бородачев надеется, что сборная России вернется на турниры еще сильнее.

В июле на чемпионате мира в Тбилиси Бородачев завоевал серебро в личном турнире рапиристов. В командном россияне выбыли в 1/16 финала.

– Конечно, концовка получилась смазанной, но я приехал с чемпионата мира с медалью. Это не может не радовать. Считаю результат в личных соревнованиях хорошим. Однако у нас негласно больше ценятся командные медали. Поэтому я, как и все ребята, расстроился по поводу командного результата. Но мы не опускаем руки, будем работать дальше и стараться исправить все ошибки. Вернемся только сильнее.

– Это был ваш первый чемпионат мира, на котором выступали, но шесть лет назад ездили в роли запасного в Будапешт. Что помните о том турнире?

– Для меня это был очень хороший опыт. Даже не принимая участия, я тогда понял, что такое взрослый чемпионат мира. Настоящий праздник – накал страстей, болельщики. Наша сборная тогда еще выиграла общекомандный зачет, было много медалей, короче говоря, вдохновился.

– После Будапешта-2019 вы выиграли чемпионат России, стали одним из лидеров сборной, с которой взяли серебро Олимпиады в Токио. А потом были пропуски двух чемпионатов мира и Олимпиады в Париже. Годы идут, вы взрослеете, подрастает новое поколение. Возникали ли мысли, что у вас в карьере может вообще не оказаться чемпионатов мира?

– Нет, не возникали. Потому что я еще молод и силен. Надеюсь, буду фехтовать еще очень долго и составлять конкуренцию всему мировому сообществу. Также постараюсь быть примером для молодого подрастающего поколения. <...>

– Насколько сказалось на результате в командном турнире отстранение, которое было? Ведь из-за низкого рейтинга пришлось сразу фехтовать с сильными соперниками.

– То, что мы долго не участвовали в командных соревнованиях, конечно, немного сказалось. И, как мне кажется, в основном на том, что мы потеряли ту самую нить командного настроя. Проигрыш в 1/16 чемпионата мира – это однозначно плохой результат, но мы проведем работу над ошибками и вернемся только сильнее. Потому что я считаю нашу команду очень сильной и способной выигрывать у любых соперников, – сказал Бородачев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кирилл Бородачев
рапира
logoсборная России
