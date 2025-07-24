Колобков о возвращении Поздняковой в спорт: «Есть примеры, когда после пяти-шести лет отсутствия люди завоевывали медали чемпионата мира»

Павел Колобков поддержал возвращение Софии Поздняковой к соревнованиям.

Позднякова – двукратная победительница Олимпиады-2020 в Токио, двукратная чемпионка мира по фехтованию на саблях. В октябре прошлого года объявила о приостановке карьеры.

Сегодня стало известно, что спортсменка возобновляет карьеру и планирует отобраться на Олимпийские игры.

«В некоторых видах спорта вернуться после такого перерыва невозможно – в фигурном катании или гимнастике. А в фехтовании это возможно, у меня есть личные примеры, когда после пяти-шести лет отсутствия люди завоевывали медали чемпионата мира.

София прервала карьеру, будучи молодой, но при этом опытной спортсменкой. У нее есть все необходимые качества, а теперь появилась еще и мотивация. Ее возвращение повысит конкуренцию в сборной, команда определенно станет сильнее.

Думаю, это не единственное такое возвращение. Очень рад за Софию и выбор, который она сделала. Ее не хватало», – сказал олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Колобков.