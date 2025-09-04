40-летняя Софья Великая не планирует завершать карьеру: «Еще чувствую силы и желание выступать. Нужно продолжать работать и добиваться своих целей»

40-летняя Софья Великая намерена продолжить спортивную карьеру.

Россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира по фехтованию на саблях. На чемпионате мира-2025 в Тбилиси она не смогла завоевать медалей.

«У нас есть возможность выступать на международной арене, поэтому нужно этим пользоваться, готовиться к соревнованиям. Уже в ближайшее время начнется подготовка. У меня будет индивидуальный корректирующий график, но все‑таки я буду больше взаимодействовать с командой.

Могу сказать, что еще чувствую силы и желание выступать. Я вот после перерыва приехала на чемпионат мира, и, конечно, эти эмоции, которые дают соревнования такого уровня, не сравнить ни с чем. Для того, чтобы успешно на них выступать, нужна определенная практика, и ее нужно набирать. Нужно продолжать работать и добиваться своих целей», – сказала Великая .