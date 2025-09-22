Олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова назначена сенатором от Курской области

Олимпийская чемпионка Ламонова назначена сенатором от Курской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Евгения Ламонова назначена сенатором от исполнительной власти Курской области. Распоряжение о наделении Евгении Алексеевны полномочиями представлять региональное Правительство в Совете Федерации Федерального Собрания РФ подписал сегодня.

Евгения Алексеевна не раз доказала свою преданность Курской земле и готовность служить на благо развития нашей области. Активный, целеустремленный человек с большим опытом, знающий цену победы. <...>

За плечами у нее большой управленческий опыт: возглавляла областной комитет по спорту, работала в «Школе высшего спортивного мастерства», на протяжении нескольких лет руководит профильным комитетом в Курской областной Думе, параллельно с этим возглавляет Детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию, а также координирует партпроект «Единой России» «Детский спорт» в нашем регионе», – написал Хинштейн в телеграм-канале.

Евгения Ламонова – экс-фехтовальщица на рапирах, олимпийская чемпионка Пекина-2008, чемпионка мира и двукратный призер ЧМ, чемпионка Европы.