Софья Великая внесена в базу «Миротворца»

Фехтовальщица Софья Великая попала в базу украинского ресурса «Миротворец».

Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса. Великой в числе прочего вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Великая – двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Европы в фехтовании на саблях.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.