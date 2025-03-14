Никитина о победе на «Московской сабле»: «Сегодня просто настраивались на бои, не думала ни о чем. Я справилась с мандражом»

Ольга Никитина высказалась о победе на турнире «Московская сабля».

14 марта Никитина в финале одолела Яну Егорян. Третье место заняли Софья Великая и Вероника Булукова.

«Знаете, сегодня я просто настраивались на бои, не думала ни о чем. Нервничала, но не из‑за соперниц: просто нервничала. Этот мандраж в какой‑то момент прошел, я с ним справилась.

Так получилось, что я постепенно походила к первому месту на «Московской сабле», все время чего‑то не хватало для победы. Сегодня все получилось, и я очень рада.

Мне очень нравится чемпионат России, но из‑за атмосферы, которая здесь складывается, «Московская сабля» – определенно мой любимый турнир», – сказала Никитина, которая также является олимпийской чемпионкой Токио-2020 в командном турнире.

В прошлогоднем финале «Московской сабли» Никитина проиграла Великой.