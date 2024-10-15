Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»

Александр Жуков отреагировал на отставку Станислава Позднякова.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

Жуков – почетный президент ОКР.

«Я с уважением отношусь к его решению, думаю, что за время его работы в олимпийском комитете, в очень сложное время, он очень многое сделал для нашего спорта, для олимпизма. Хочу ему пожелать успеха во всех его будущих начинаниях.

Конечно, сегодня наш спорт очень нуждается в консолидации усилий и спортивных федераций, и государства, потому что сейчас нужно создавать новые форматы соревнований, международных организаций на недискриминационных условиях. У нас уже есть достаточно хорошие примеры: это и Игры будущего, и Игры стран БРИКС и так далее.

В сегодняшних условиях крайне необходима финансовая поддержка государства. Это касается и массового спорта, и вовлечения все большего числа граждан в регулярные занятие спортом, и подготовки наших лучших спортсменов. Прежде всего путем создания новых соревнований у населения и их соревновательной готовности», – сказал Жуков.