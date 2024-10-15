Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.
Жуков – почетный президент ОКР.
«Я с уважением отношусь к его решению, думаю, что за время его работы в олимпийском комитете, в очень сложное время, он очень многое сделал для нашего спорта, для олимпизма. Хочу ему пожелать успеха во всех его будущих начинаниях.
Конечно, сегодня наш спорт очень нуждается в консолидации усилий и спортивных федераций, и государства, потому что сейчас нужно создавать новые форматы соревнований, международных организаций на недискриминационных условиях. У нас уже есть достаточно хорошие примеры: это и Игры будущего, и Игры стран БРИКС и так далее.
В сегодняшних условиях крайне необходима финансовая поддержка государства. Это касается и массового спорта, и вовлечения все большего числа граждан в регулярные занятие спортом, и подготовки наших лучших спортсменов. Прежде всего путем создания новых соревнований у населения и их соревновательной готовности», – сказал Жуков.
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