Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»

Павел Колобков считает, что Поздняков найдет себя в спортивной деятельности.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Это было достаточно сложное время, насыщенное острыми противоречиями, и Поздняков в условиях этих вызовов был профессиональным руководителем и надежным товарищем. Уверен, что его решение было тщательно обдумано и он найдет себя в спортивной деятельности после завершения этого этапа его жизни.

Знаю Станислава Позднякова как великого спортсмена и не просто по результатам, а по тому, как он вообще выступал и что он делал на фехтовальной дорожке. Для меня он остается лучшим фехтовальщиком современности.

Рад, что выступал с ним в одно время, а затем много лет проработал в спорте. Это был важный для нас период, у нас было полное взаимопонимание, мы делали одно дело, совместно отстаивали российский спорт и его интересы.

Олимпийскому движению хочу пожелать максимально задействовать его опыт и знания, как и знания, опыт и авторитет его предшественников – Виталия Смирнова, Леонида Тягачева и Александра Жукова», – сказал бывший министр спорта РФ.