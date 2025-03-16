Ильгар Мамедов: «Фехтовать внутри страны за счет опыта, мастерства – это одно, а как жить без соревновательного стресса международных стартов? Тренерам нужен материал»

Ильгар Мамедов оценил уровень российского фехтования на фоне санкций.

«Трудно понять, происходит ли серьезная ротация в сборной, пока не начались международные турниры. Кто-то из молодежи сейчас имеет такую возможность, Павел Граудынь, например, – юниор, занявший на этапе Кубка мира третье место, или Александра Михайлова – победительница юниорского первенства Европы.

Причем, как говорят свидетели ее выступления, катком прошлась по соперницам. Это радует, поскольку демонстрирует, что наши тренеры продолжают работать, а спортсмены умеют побеждать, даже несмотря на изоляцию. Но вот что касается наших взрослых спортсменов...

Сколько лет им пришлось вычеркнуть из спортивной карьеры? Да, тем, кто зацепил Игры в Токио, конечно, повезло. Но та же Яна Егорян в последний раз выступала на чемпионате мира в 2019 году. Да, Игры она пропустила из-за рождения ребенка, но пять с половиной лет спортсменка не участвовала в чемпионатах мира, это же просто катастрофа.

Вот в такой исторический период мы живем, в такой реальности. Фехтовать внутри страны за счет опыта, мастерства – это одно, а как жить без соревновательного стресса международных стартов, его специфики, давления ответственности за страну? Тренерам нужен материал, на основе которого можно делать анализ», – сказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Мамедов .