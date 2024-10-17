София Позднякова об отставке отца из ОКР: «Поддерживают, когда кто-то падает. Папа никуда не упал»

София Позднякова отреагировала на уход отца с поста главы ОКР.

На этой неделе Станислав Поздняков покинул пост президента Олимпийского комитета России.

«Поддерживают, когда кто-то падает. Папа никуда не упал. Все отлично. Перемены всегда бывают в жизни», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент