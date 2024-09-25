Бивол и Бетербиев 12 октября подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

12 октября в Саудовской Аравии пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым (владеет поясами WBC, WBO и IBF) и Дмитрием Биволом (владеет поясом WBA).

Бетербиев и Бивол должны были встретиться 1 июня, но первый снялся с боя из-за травмы. В итоге Бивол провел поединок против Малика Зинада, которого нокаутировал в шестом раунде (первый нокаут с 2018 года).

Бивол выиграл 23 поединка из 23 (12 – нокаутом), Бетербиев – 20 из 20 (все – нокаутом).

Место – стадион Kingdom Arena в Эр-Рияде, где уже проходили поединки Фьюри – Нганну и Фьюри – Усик и состоялся турнир с участием Бивола, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Официальной трансляции в России не будет. Бои можно посмотреть на ESPN+ и платформе DAZN. Турнир начнется в начнется в 20:00 по мск.

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Кто еще подерется в Саудовской Аравии?

• Крис Юбэнк – Камил Шеремета

• Фабио Уордли – Фрейзер Кларк

• Джей Опетая – Джек Мэсси

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