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Бивол и Бетербиев 12 октября подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

12 октября в Саудовской Аравии пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым (владеет поясами WBC, WBO и IBF) и Дмитрием Биволом (владеет поясом WBA).

Бетербиев и Бивол должны были встретиться 1 июня, но первый снялся с боя из-за травмы. В итоге Бивол провел поединок против Малика Зинада, которого нокаутировал в шестом раунде (первый нокаут с 2018 года).

Бивол выиграл 23 поединка из 23 (12 – нокаутом), Бетербиев – 20 из 20 (все – нокаутом).

Место – стадион Kingdom Arena в Эр-Рияде, где уже проходили поединки Фьюри – Нганну и Фьюри – Усик и состоялся турнир с участием Бивола, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Официальной трансляции в России не будет. Бои можно посмотреть на ESPN+ и платформе DAZN. Турнир начнется в начнется в 20:00 по мск.

Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Кто еще подерется в Саудовской Аравии?

• Крис Юбэнк – Камил Шеремета

• Фабио Уордли – Фрейзер Кларк

• Джей Опетая – Джек Мэсси

Что почитать перед боем?

• Сколько Бивол и Бетербиев заработают за бой в Саудовской Аравии?

• Цзю против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше

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• Бетербиев – один из умнейших нокаутеров современности. Его IQ как бойца недооценен

• Бетербиев – самый противоречивый чемпион. Шесть доказательств

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• Как Бивол стал лучшим российским боксером?

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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
logoАртур Бетербиев
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Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
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