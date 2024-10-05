5 главных нокаутов Артура Бетербиева – самого кровожадного российского боксера

Бивол – следующий?

Артур Бетербиев – боксер-феномен: все 20 боев в профессионалах он закончил победами нокаутом.

Кому досталось больше всех?

Артур Бетербиев против Тэвориса Клауда

Дата / место проведения : 27 сентября 2014 год / Монреаль, Канада

Это шестой бой Бетербиева в карьере – в 29 лет, когда провел в профи всего год. В любителях он собрал больше 300 боев, но в профессионалы перешел поздно. Хотя признавался: всегда знал, что начнет карьеру по профи.

Российские фанаты удивились, когда соперником Бетербиева стал 31-летний бывший чемпион IBF в полутяжелом весе Тэворис Клауд (24-2). Но беспокоились зря: Бетербиев легко завоевал первый титул в профессионалах – вакантный пояс NABA (чемпион Северной Америки по версии WBA) в полутяжелом весе.

Клауд трижды упал в нокдаун в первом раунде и чудом дожил до гонга. Во втором раунде Бетербиев прессинговал, загнал Клауда в угол и выбросил мощную комбинацию, завершив левым хуком в голову. Клауд рухнул лицом вперед и не успел подняться, пока рефери вел счет.

Западные эксперты не ожидали такого быстрого исхода поединка. «Даже в самом сумасшедшем сне я не мог бы представить такой сценарий», – признался тренер Бетербиева Марк Рамсей. Сам Бетербиев тоже радовался: «Я доволен, что сдал этот экзамен. Я был готов и держать удары, и биться 12 раундов. Думаю, он совершенно не ожидал от меня всего этого».

Результат : победа Бетербиева нокаутом во втором раунде

Артур Бетербиев – Александр Гвоздик

Дата / место проведения : 18 октября 2019 год / Филадельфия, США

Когда говорят, что Бетербиев побеждает только нокаутами, ждут хайлайтов в стиле Майка Тайсона. Но у Бетербиева их нет – это нокаутер другой породы. Он не вырубает одним ударом, а берет объемом ударов на ближней дистанции, поэтому обычно соперники встают 2-3 раза, пока не вмешивается рефери или угловые.

Нокаут против Гвоздика – яркий пример его стиля. Первый поединок между Гвоздиком и Бетербиевым прошел на любительском турнире Ahmet Comert Memorial 15 апреля 2009-го в Стамбуле. В первом раунде Бетербиев сломал нос Гвоздику – угол снял украинца с поединка.

Боксеры перешли в профессионалы почти синхронно: Бетербиев – в июне 2013-го, Гвоздик – в апреле 2014-го. Снова подрались через 10 лет после первого боя – уже чемпионами: Гвоздик защищал пояс WBC, Бетербиев – IBF. Гвоздик выделялся хорошей техникой, выиграв бронзу на Олимпиаде-2012, после чего собрал 17 побед без поражений в профессионалах. Но против Бетербиева снова столкнулся с трудностями.

Это был конкурентный бой, но Гвоздик сдал во второй половине. В концовке первого раунда рефери ошибочно отсчитал ему нокдаун – дальше еще дважды оказывался на настиле, но без отсчета. В 10-м раунде Гвоздик посыпался: весь бой он хорошо двигался и сильно устал – три нокдауна вынудили рефери остановить поединок.

Бетербиев стал новым объединенным чемпионом в полутяжелом весе, забрав себе пояс WBC. После победы он похвалил Гвоздика: «Ты поставил все на этот поединок. Для меня было честью провести бой с тобой».

Результат : победа Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде

Артур Бетербиев – Адам Дайнес

Дата / место проведения : 20 марта 2021 год / Москва, Россия

Первую защиту поясов WBC и IBF Бетербиев провел в России – его профессиональный дебют на родине (до этого дрался в Канаде и США). В этот раз ему противостоял русскоязычный немец Адам Дайнес (19-1). Многие считали его проходным соперником, но Бетербиев не соглашался. Хотя перед боем уже мечтал про денежный бой с Саулем Альваресом и чемпионами UFC:

«Дайнес – хороший боксер с хорошей карьерой, это достойный соперник. Он заслуженно поднялся по рейтингам и заслужил стать обязательным претендентом. Ведь IBF не просто так его назначила. Я готовлюсь к этому сопернику на 100%. Это обязательная защита. Я не могу проигнорировать этот момент. Вот я и постараюсь защитить титулы».

Дайнес упал в нокдаун уже в концовке первого раунда. Но восстановился и продержался до чемпионских раундов. В десятом отрезке Дайнес снова упал: поднялся до конца отсчета рефери, но команда сняла его с поединка. За бой Дайнес пропустил 159 точных ударов, а потом возмущался остановкой.

Результат : победа Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде

Артур Бетербиев – Маркус Браун

Дата / место проведения : 17 декабря 2021 года / Монреаль, Канада

Маркус Браун (24-1) был обязательным претендентом на титул WBC, но к бою к Бетербиеву подошел андердогом. Единственный раз он проиграл экс-чемпиону Жану Паскалю – из-за серьезной травмы головы.

Бетербиев осторожничал, бомбардируя корпус левши-соперника и наращивая давление от раунда к раунду. В начале Браун сопротивлялся – двое судей отдало ему первые три раунда. Но после этого все отрезки забрал Бетербиев – хотя и обливался кровью из-за столкновения головами. В седьмом раунде он уронил Брауна, а в девятом – добил левым апперкотом.

После победы Бетербиев поблагодарил Размана Кадырова: «Дорогие друзья! Мы с вами одержали 17-ю победу! Она была нелегкой, но главное – итог! От всей души благодарю моего дорогого брата, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который поддержал не только теплыми словами, но и молитвами!»

Результат : победа Бетербиева нокаутом в девятом раунде

Артур Бетербиев против Джо Смита-младшего

Дата / место проведения : 18 июня 2022 года / Нью-Йорк, США

Джо Смит-младший (28-3) завоевал титул WBO после спорной победы над Максимом Власовым. После одной защиты встретился с Бетербиевым в большом объединительном поединке. За три года до этого Смит проиграл решением Биволу, но запомнился мощным попаданием – соперника так болтануло, что он шел в угол, опираясь на канаты.

Но с Бетербиевым Смит не продержался до решения. Он упал уже в первом раунде и дважды во втором, когда рефери остановил бойню. «Бетербиев как терминатор – спокойный, сосредоточенный и точный, словно лазер», – прокомментировал победу известный тренер и эксперт Тедди Атлас.

«Я допустил ошибку, которая привела к тому, что пропустил хороший удар и потерял равновесие, от которого не оправился. Никаких оправданий, я должен был глубоко вдохнуть, расслабиться и вернуться к боксу. Я просто хотел драться, что привело меня в те же ловушки», – признался после поражения Смит.

Результат : победа Бетербиева техническим нокаутом во втором раунде

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12 октября в Саудовской Аравии Бетербиев проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против Дмитрия Бивола.

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Фото: East News /AP Photo/The Canadian Press, Ryan Remiorz, Peter McCabe/The Canadian Press via AP, AP Photo/Frank Franklin II; Gettyimages /Ethan Miller; РИА Новости /Павел Бедняков