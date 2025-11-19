Милонов – о словах Махачева про Россию: «Российский триколор всегда выше иных знамен и гербов»

Депутат Милонов прокомментировал высказывание Ислама Махачева о России.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на слова чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева о России.

«Я рад, что в среде российских борцов начинают вспоминать, что они, прежде всего, представляют Россию. Не хочу обидеть наши солнечные национальные республики и спортсменов из них, но российский триколор всегда выше иных знамен и гербов.

Да, наша Россия – самая лучшая и мощная страна, наши спортсмены самые сильные и целеустремленные, а все наши враги и злопыхатели будут посрамлены», – сказал Виталий Милонов.

После победы над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев сказал: «У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы!»

