💰 Сколько Бивол и Бетербиев заработают за бой в Саудовской Аравии?

Считаем гонорары.

12 октября в Саудовской Аравии состоится поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым . Победитель станет абсолютным чемпионом мира – и первым полутяжеловесом в истории, объединившим четыре пояса.

Сколько заработают участники главного боксерского поединка 2024 года для российских болельщиков?

Бой Бивола и Бетербиева разрабатывали несколько лет – его проведению постоянно что-то мешало

Сначала не могли договориться команды боксеров – их представляют разные промоутерские компании, сотрудничающие с разными вещательными партнерами. Добровольно отдавать права на показ боя не соглашалась ни та, ни другая сторона.

Отрицательно влияла на переговоры и резко ухудшившаяся политическая ситуация. Президент WBC Маурисио Сулейман, чемпионским поясом организации которого владеет Бетербиев, потребовал от Бивола сменить спортивное гражданство и заявил, что не станет работать с любым боксером, выступающим под российским флагом – сам Бетербиев стал подданным Канады в 2022 году.

Внутри отечественного боксерского сообщества многие выступали против того, чтобы на ринге встречались два россиянина. Высказывания не сказались на переговорах, но перспективы организации объединительного поединка выглядели сомнительно. Все изменилось, когда им заинтересовалась Саудовская Аравия.

«К бою с Бетербиевым дорога открыта. Они хотят организовать все те бои, которые хотят видеть фанаты. И они могут это сделать, а не просто говорить. У них есть возможность удовлетворить все потребности промоутеров, телеканалов, боксеров», – рассказывал Бивол в декабре-2023.

Уже в феврале председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль эш-Шейх объявил, что боксеры подписали контракты на бой – все шло к тому, что объединительный поединок состоится в первый день лета, но не получилось.

Всего за три недели до запланированной даты Бетербиев получил серьезную травму – разрыв мениска. Он перенес операцию, а Бивол провел убедительную защиту пояса WBA против Малика Зинада, нокаутировав того в шестом раунде. Новая дата поединка появилась в начале июня – хотя изначально Бетербиев настаивал на более поздних сроках.

Гонорары Бивола и Бетербиева будут намного выше привычных – их бой откроет масштабный фестиваль

Объединительный поединок откроет ежегодный фестиваль Riyadh Season, в рамках которого зимой пройдет реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Проведение Riyadh Season обходится Саудовской Аравии в сотни миллионов долларов, но Королевство не думает отбивать вложения – в первую очередь их волнует имидж.

Из-за серьезной разницы в часовых поясах у турниров в Саудовской Аравии низкие показатели PPV (но, например, бой Усика и Фьюри продал 1,5 млн платных трансляций). Аль эш-Шейх сказал, что даже пойдет на снижение стоимости PPV, чтобы привлечь зрителей из США и Канады. Как это отразится на гонорарах Бивола и Бетербиева?

Отсутствие серьезных отчислений за PPV компенсируется высокими гарантированными выплатами. Подобная финансовая система стало привычной для Саудовской Аравии – это заметно и по гонорарам самого Бивола. По данным портала Sporty Salaries, за поединок с Зинадом он получил $750 тысяч – на 50% больше, чем за титульный бой с Хильберто Рамиресом, который прошел два года назад в ОАЭ.

Гонорары Бетербиева значительно выше, что не удивляет – именно ему принадлежат три чемпионских пояса дивизиона. По информации Marca, за поединок с Каллумом Смитом он получил $1,3 млн – и это без учета процента от продажи PPV. Вероятно, за объединительный бой Бетербиев заработает около $2 млн – Бивол может рассчитывать на половину от этой суммы.

Правда, итоговый гонорар Бивола может пострадать по неожиданной причине – бывшая жена требует перевести ей часть заработка: «Отменим бой Бивол – Бетербиев, пока Бивол не обязуется выплатить моим сыновьям 33% от дохода, который он получит от саудитов!»

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham