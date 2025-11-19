Арман Царукян: «Меня шокировало, как легко Махачев победил Маддалену. Не знаю, кто его остановит – даже в полусреднем весе»

Арман Царукян впечатлен победой Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой.

Боец легкого веса UFC Арман Царукян прокомментировал дебют Ислама Махачева в полусреднем весе.

«Очень хорошее выступление. Меня шокировало, как легко он победил Маддалену. Это говорит, на каком уровне [сейчас находится Ислам], а сейчас он на другом уровне и в расцвете сил. Не знаю, кто сможет его остановить – даже в 170 фунтах [полусредний вес]», – сказал Арман Царукян.

На UFC 322 Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе.

С кем дальше драться Махачеву?