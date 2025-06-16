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Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»

Умар Нурмагомедов рассказал о встрече со Златаном Ибрагимовичем .

«Мне очень понравился европейский футбол. Удалось немного с Ибрагимовичем пообщаться – минут 30-40. Он очень много говорит о ментальности. Это важная часть для любого спортсмена. Да, у него очень сильный характер.

Он мне как-то сказал: «Я смотрел твой бой – выше руки, все впереди. Ты еще молодой пацан. Давай, тренируйся». Поддержал меня», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов рассказал, как попал в раздевалку «Реала»: «Не был ошеломлен, оказавшись там. На Модрича смотрю и думаю: «Как он играет с такими огромными людьми?»

Умар – о Махачеве: «Кэмпбелл прилетал в Дагестан, чтобы обсудить с Исламом переход в полусредний вес. Они считают, что он может продавать там бои. Но Махачев не хочет отказываться от пояса в легком»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал adam zubayraev
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